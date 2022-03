"NATO 5. pants nav klišeja, tās ir garantijas – mēs esam drošībā"

Krievija sākusi karu ne tikai Ukrainā, bet arī pasaules informatīvajā telpā, saindējot informāciju un cilvēkus ar savu propagandu. Kā šajās trauksmainajās dienās domāt par karu, kā atfiltrēt būtisko no nebūtiskā, patiesību no meliem? Par to un citiem jautājumiem 4. marta raidījumā "Nedēļas fokusā" ar Mārtiņu Dauguli stāstīja Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks drošības jautājumos un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lektors Mārtiņš Vargulis.