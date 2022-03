Pēc kara sākuma Ukrainā publiskajā telpā arvien biežāk var dzirdēt, ka Vladimirs Putins "kļuvis traks". Un šādi izteikumi dzirdami ne tikai no parastajiem vērotājiem. Piemēram, pēdējās dienās ASV izlūkdienesti par galveno prioritāti ir izvirzījuši Krievijas prezidenta psihisko izvērtējumu, ziņo CNN. Turklāt republikāņu senators Marks Rubio pieļauj, ka ar Kremļa priekšnieku kaut kas nav kārtībā. “Viņš ir mainījies, pilnīgi atrauts no realitātes un zaudējis prātu,” teica bijušais ASV vēstnieks Maikls Makfols. Lai gan šādas bažas pauž cilvēki ar lielu autoritāti, kas sabiedrībai un ārpolitikas veidotājiem it kā liktu nopietnāk aizdomāties par problēmas mērogu, tas tikai novērš uzmanību no īstajiem kara iemesliem un stigmatizē mentālas slimības.

Šodienas apgalvojumi, ka Putinam "kaut kas ar galvu nav kārtībā", ir savā ziņā loģisks secinājums, kad citādi izskaidrot līdera uzvedību it kā nevar. Tā kā viņš pie varas atrodas jau ilgu laiku, šādi izteikumi izskanējuši jau iepriekš. It īpaši bieži tos varēja dzirdēt, kad Krievijas prezidents darīja kaut ko tādu, ko neviens no viņa negaidīja un kas likās neracionāli. Lēmums iebrukt Ukrainā no malas izskatījās, maigi izsakoties, dīvaini, ja ne stulbi. “Protams, valsts vadībā nesēž cilvēki, kuri var pieļaut tik milzīgu kļūdu. Neiespējami, ka Putins uz tik vāja pamata karotu ar Ukrainu,” teiktu vērotāji. Līdz ar to viegli var nospriest, ka viņš ir zaudējis prātu. Tomēr, visdrīzāk, tas neatbilst patiesībai.