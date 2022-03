Tā jau saka, ka cilvēks jūt, ka dosies prom no šīs pasaules. Taču jāteic, ka dziesmas frāze "debesis virs manām mājām" radās jau 2000. gadā. Todien ciemojos pie vecākiem. Ieejot virtuvē, ar melnu flomāsteru uz tapetēm bija uzrakstīts: "Man patīk debesis virs manām mājām." Es vēl tā nosmējos: "Vai tad papīrs mājās beidzies!?" Uz ko tētis atteica, ka galvā pēkšņi iezagusies šī frāze, ka vajadzējis to ātri pierakstīt, lai neaizmirstas. Tā arī viņš to pierakstīja uz sienas. Pati dziesma tapa salīdzinoši nesen. Pērnajā vasarā raidījumam "Latvijas sirdsdziesma" šai dziesmai Bauskā tika filmēts videoklips.