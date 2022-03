Līdzīgi kā Covid-19 pandēmija, arī Krievijas sāktais karš Ukrainā ir saistāms ar daudzām konspirāciju teorijām. Viena no populārākajām, ko atbalsta arī Ķīna, ir slepenas un bīstamas ASV biolaboratorijas Ukrainā, un tas it kā ir viens no iemesliem, kādēļ Krievijas kara noziedznieks Vladimirs Putins izšķīries par labu militāram uzbrukumam kaimiņvalstij.