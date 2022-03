1970. gada Ženēvas automobiļu izstādē BMW prezentēja konceptautomobili Garmisch, kurš pēc šova nozuda nezināmā virzienā. Tā kā automobili tā arī nav izdevies atrast vai arī tas vienkārši nav pietiekami cītīgi meklēts, bet BMW vēlējās izrādīt cieņu Garmisch dizainerim Marčello Gandīni no auto modes nama Bertone, Minhenes koncerns pirms dažiem gadiem nolēma Garmisch uzbūvēt no jauna un to prezentēja 2019. gada retro automobiļu izstādē un konkursā Concorso d’Eleganza Villa d’Este, kas norisinās Komo ezera krastā, Itālijā.