"Kara žurnālisti noteikti ietilpst šajā kategorijā - viņi ir īpatnēji cilvēki. Gan vīrieši, gan sievietes - viņi ir savādāki." Jānis Vingris ir režisors un TVNET žurnālists, pats sevi sauc vienkārši — par stāstnieku. Kaut vai pabijis karstajos punktos Sīrijā, Kalnu Karabahā un kopš 2015. gada ir biežs viesis Ukrainā, Vingris ir pieticīgs un dēvē sevi par "svētdienas kara reportieri". Par to, kas fiziski un emocionāli tiek prasīts no žurnālista, lai aiznestu lasītājam "pirmās rindas" iespaidus no kara zonas, stāsta pats Vingris, kurš nesen atgriezās no okupantu postītās Ukrainas.