Latvijā, kā zināms, ir salīdzinoši liela krievvalodīgo kopiena. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 463,5 tūkstoši krievu tautības iedzīvotāju. No tiem 305,4 tūkstošiem ir Latvijas pilsonība, 125,56 tūkstoši ir nepilsoņi, bet 31,4 tūkstošiem ir citas (ne Eiropas Savienības) valsts pilsonība.

Gadiem ir bijušas diskusijas, tostarp asas un ar piketiem, par mazākumtautību aktīvāku integrāciju Latvijas sabiedrībā, bet, šķiet, ka to darot, nereti tiek aizmirsts, ka viņi jau ir daļa no sabiedrības. Un tā vietā, lai uzsvērtu, piemēram, valodu atšķirības, būtu jākoncentrējas uz to, kas mūs vieno.