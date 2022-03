Pirms dažiem gadiem Latvijā sāka darboties zemo cenu veikalu tīkls no Krievijas "Fix Price". Ne tik nesen, vēl pirms gada ar garām rindām pie veikaliem savu darbību Latvijā sāka arī "Mere", kas izziņoja ļoti ambiciozus attīstības plānus Baltijā. Kā šiem veikaliem sokas jaunajos apstākļos? Eksperti no Lietuvas ieskicējuši ne to labāko prognozi šiem veikaliem.