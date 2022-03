Brāļi Kličko atšķirībā no citiem Ukrainas sportistiem, kas aizstāv savu tēvzemi, ir daudz labāk trenēti militārajās prasmēs nekā citi, jo viņu tēvs bija gaisa spēku pulkvedis. Viņš bija viens no pirmajiem, kuru sauca palīgā attīrīt Černobiļas katastrofas vietu. 1986. gadā Kļičko ģimene dzīvoja nepilnu 96 kilometru attālumā no kodolavārijas vietas. "Militārā tehnika netālu no mūsu mājvietas atgriezās, lai tiktu nomazgāta. Viss radioaktīvais ūdens tika iepludināts milzīgos baseinos, kur es agrāk spēlējos ar papīra kuģīšiem," 2011. gada dokumentālajā filmā "Kļičko" bērnību atminas Vladimirs.