Negevas tuksneša plašumus joprojām grūti aptvert. Atliek vien tos apbrīnot. Tāpat kā var apbrīnot kalnu kazas par to veiklību un bezbailību. Runājot par bailēm, tuksnesī jāuzmanās ne tikai no čūskām, bet arī no melniem un negantiem skorpioniem, kas to vien tīko, kā vicināt pa gaisu savu indes dzeloni.