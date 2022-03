Par globālu hitu kļuvis režisora Krisa Smita ("Fyre: The Greatest Party That Never Happened", "Tiger King") dokumentālais seriāls “Bad Vegan” straumēšanas vietnē “Netflix”, kas vēsta par latviešu izcelsmes amerikāņu sievieti vārdā Sarma Melngailis. Pēc apprecēšanās ar noslēpumainu vīrieti, kurš apgalvoja, ka varētu padarīt viņas suni nemirstīgu, slavenā vegāne atklāj, kā viņas dzīve “noiet” no sliedēm. Seriāls arī liek uzdot jautājums – vai tiešām Sarma ir sliktā vegāne?