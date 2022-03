"Krievi mūs medīja. Viņiem bija saraksts ar vārdiem, kurā bija arī mūsējie, un viņi drīz būtu mūs aplenkuši," raksta aģentūras AP videoreportieris Mistislavs Černovs, kurš kopā ar fotožurnālistu Jevgēniju Maloļetku līdz marta vidum ziņoja no Krievijas spēku aplenktās Mariupoles. Viņu fiksēto notikumu vidū ir Mariupoles dzemdību nama bombardēšana.

"Es paskatījos uz viņu rokas apsējiem - ukraiņu zilajā krāsā - un prātā mēģināju izrēķināt, cik liela varbūtība, ka tie ir pārģērbušies krievi. Paspēru soli uz priekšu un nosaucu savu vārdu. "Atbraucām, lai jūs no šejienes aizvestu prom," viņi saka. Operāciju zālē no artilērijas un ložmetēju uguns trīcēja sienas, un šķita, ka drošāk būtu palikt iekšā. Bet Ukrainas karavīriem bija dota pavēle ņemt mūs līdzi," pēdējos brīžus pirms izkļūšanas no aplenktās Mariupoles apraksta Černovs.