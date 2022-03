Laikā, kad mums vajadzētu būt vienotiem un stipriem, tomēr esam sākuši lauzt šķēpus. Šoreiz par to, kuri tad īsti ir tie labie un Putinu ienīstošie krievi, bet kuri viņa režīmu atbalsta. Kā noteikt, kurš ir kurš? Un kā ar tiem, kuri sākotnēji šo morālo kropli atbalstījuši, bet vēlāk sapratuši savu kļūdu un tagad steidz bēgt prom no Krievzemes, lai paglābtos no represijām un cietuma?