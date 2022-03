Mariupoles blokāde - tā ir līdz šim briesmīgākā Krievijas lietotā taktika, lai Ukrainas karā ieņemtu stratēģiski svarīgu pilsētu. Aplenktās pilsētas iedzīvotāji bez elektrības, ūdens un apkures dzīvo nemitīgos apšaužu draudos, un izkļūt no šīs elles zemes virsū ir ļoti grūti. Mariupolietis Kirils par pārciesto aplenktajā Mariupolē un grūto ceļu prom no pilsētas stāsta ukraiņu žurnālistei Kristīnai Losjai, kura uz laiku pievienojusies TVNET GRUPA komandai.

- Ar mammu modāmies septiņos no rīta, bet ne pidžamās un no pirmajiem saules stariem, bet gan apģērbušies, divās āra jakās un cepurēs, no aukstuma un bailēm. Kopā ar kaimiņiem uz ielas gatavojām ēdienu, jo nebija ne gāzes, ne elektrības. Gatavojām ēdienu visai dienai, jo nevarēja zināt, vai būs iespēja vēlreiz iziet no bumbu patvertnes.