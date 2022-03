Serbijas vārds nesen atkal pavīdēja ziņu virsrakstos, jo atklājās, ka tā kļuvusi par “logu uz Eiropu” tiem Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas baudīt Kremļa kritizētos Eiropas labumus. Proti, Serbija tiek izmantota kā galvenais Eiropas tranzīta punkts, uz kuru joprojām iespējams aizlidot no Maskavas. Taču tas ir tikai viens no indikatoriem, kas rada bažas par šīs Rietumbalkānu valsts uzņemto kursu un iespēju turpināt integrāciju Eiropas Savienībā.

Šī raksta tapšanas brīdī pār Daugavpils apkārtni laižas Air Serbia lidmašīna Maskava-Belgrada. Skatoties Šeremetjevas lidostas interneta vietnē, redzams, ka tas ir viens no tikai pāris reisiem, kas lido Eiropas virzienā – pārējie dodas uz Minsku. Tomēr atšķirībā no Baltkrievijas, kas tagad uzņēmusi savā teritorijā krievu bruņotos spēkus un atteikusies no integrācijas Eiropā, Serbija ir Eiropas Savienības kandidātvalsts. Kā nākas, ka šī valsts nepievienojas citu Eiropas valstu uzliktajām sankcijām pret Krieviju?