Cik sāpīgi Krievijai un Eiropai "iekodīs" nākamās sankcijas?

FILE PHOTO: A gas torch is seen next to the Lukoil company sign at the Filanovskogo oil platform in the Caspian Sea, Russia October 16, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo FOTO: Maxim Shemetov