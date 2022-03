Atbalsts Ukrainai: Ir cilvēki, kas ziedo savu vienīgo auto, lai palīdzētu

FOTO: No personīgā arhīva

Reti kurš vēl nebūs dzirdējis par automašīnu kolonnām, kas ar apskaužamu regularitāti dodas no Latvijas uz Ukrainu palīdzēt ukraiņu armijai un brīvprātīgajiem cīņā pret iebrucējiem. Automašīnu kolonnas, protams, neveidojas pašas no sevis. Aiz tām stāv uzņēmīgi ļaudis, kas vienkārši nespēj nosēdēt, rokas klēpī salikuši, kamēr ukraiņi ar visiem spēkiem un nereti stipri ierobežotiem līdzekļiem aizstāvas pret agresoru. Viens no cilvēkiem, ar kura entuziasmu palīdzības kampaņas ietvaros Ukrainā nogādāti jau vairāk nekā 100 bezceļu braukšanai piemēroti un pienācīgi sagatavoti apvidus automobiļi, ir Mārtiņš Dzenītis.