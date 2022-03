Dienā, kad apritēja vesels mēnesis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, TVNET žurnāliste Linda Anna Dāldere aicināja kolēģus – TVNET galveno redaktoru Tomu Ostrovski, kā arī žurnālistus Artūru Bikovu un Juri Jurānu – diskutēt par to, ko šobrīd varam spriest par kara, Krievijas un visas pasaules nākotni.

Īpaši mediju vidē izjūtam, ka mēneša laikā sabiedrība sākusi nogurt no kara ziņām. Tomēr tas ne vienmēr ir slikti, uzskata Ostrovskis. Viņaprāt tagad ir iespēja uz notikumiem paraudzīties no malas, analītiskāk, un izvērtēt, kā dzīvosim tālāk. Lai gan daudzos jautājumos kolēģu viedokļi dalījās vai viens otru papildināja, visi ir vienisprātis, ka konfliktu Ukrainā un no tā izrietošās sekas mēs jutīsim vēl ļoti ilgi – “tas nebeigsies ne rīt, ne nākamgad, ne arī pēc paaudzes, iespējams,” spriež Ostrovskis.