Kopš Krievija iebruka Ukrainā, arvien aktīvāk tiek runāts par atteikšanos no Krievijas dabasgāzes. Baltijas valstis tas nostāda neapskaužamā situācijā. No vienas puses ir vēlme samazināt atkarību no Krievijas dabasgāzes, no otras puses - daudz jautājumu, kā to varētu īstenot un ko tas maksātu.