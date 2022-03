Iespējams, mēs par JL neko vairāk kā par pasaules gala sludinātājiem un asins pārliešanas pretiniekiem nedomātu, ja netiktu publicēti skaļi pētījumi par pedofilijas problēmu JL organizācijā visā pasaulē. Bērnu seksuāla izmantošana ir problēma, kura pastāv visās sabiedrībās, bieži apspriesta reliģisku organizāciju kontekstā, bet, kas ir galvenā problēma saistībā ar JL – organizācijas nevēlēšanās ar šo problēmu cīnīties vai pat to atzīt. Runājot par JL organizāciju, ir jāsaprot, ka pati organizācija nevienu uz noziegumiem nav mudinājusi un ir izņēmumi, kad tā ir sniegusi informāciju par apsūdzētajiem, bet neviens nav pašu organizāciju sūdzējis tiesā par pedofilijas popularizēšanu. Apsūdzība pret organizāciju un tās vadību ir par nolaidību, acu pievēršanu un nevēlēšanos atzīt, ka tajā ir problēma. Par biedru nebrīdināšanu, ka to vidū ir tiesāti pedofili vai ka ir saņemta sūdzība no kāda bērna par uzmākšanos, izmantošanu vai vardarbību.