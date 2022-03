Rolls-Royce bija karaliskā izvēle visu 20. gadsimtu, bet 21. gadsimtā to sāka aizstāt citi ražotāji. Tomēr daudzas Rolls-Royce Phantom variācijas joprojām ir redzamas karaliskajā garāžā, tostarp IV un V sērija. Iespējams, retākā no tām ir 1955. gada Phantom IV Landaulet ar Hooper & Co. virsbūvi sarkanbrūnā krāsā. Šis auto, par kura izvēli jau atkal atbildīgs bija princis Filips, karaliskajai ģimenei uzticami kalpoja 43 gadus un šajā laikā, to izmantoja gan Viņas Majestāte, gan karaliene Māte un citi ģimenes locekļi. Vēlākajās desmitgadēs ar jau jaunākām Rolls-Royce Phantom iterācijām dažādos svinīgos pasākumos braukuši arī citi ģimenes locekļi. Piemēram, princis Čārlzs Phantom VI izmantoja gan kāzās ar princesi Diānu, gan kāzās ar Kamillu.