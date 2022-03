Eiropas Savienība no Krievijas līdz kara sākumam ieveda nedaudz vairāk kā ceturto daļu no kopējā naftas importa apjoma, bet tieši dīzeļdegvielas imports no šīs valsts veidoja apmēram 50%. Attiecīgi ir skaidrs, kāpēc ir runas par potenciālu šī resursa iztrūkumu, lai gan Krievija, protams, nav vienīgā ne naftas, ne arī dīzeļa ražotāja.