Z paaudze ir pirmā paaudze, kas augusi digitalizētā pasaulē. Visi, kas dzimuši laikā no 1997. gada līdz 2012. gadam ir attīstījušies kopā ar strauju tehnoloģisko progresu un nespētu iedomāties dzīvi bez mobilajiem telefoniem, interneta un sociālajiem tīkliem. 91% jauniešu, vecumā no 15 līdz 21 gadam ir izjutuši pastiprinātu trauksmi, apātiju vai saskārušies ar nopietnām depresijas epizodēm, atklāj Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) 2019. gadā veiktais pētījums par stresu Amerikā. Pašnāvību rādītāji vecuma grupā no 10 līdz 24 gadiem ir pieauguši par 56% laika posmā no 2007. līdz 2017. gadam, saskaņā ar Amerikas Slimību kontroles un profilakses centru (CDC).