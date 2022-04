1872. gadā Deiviss saprata, ka viņa izgudrojums varētu būt visai vērtīgs, tomēr finansiālu grūtību dēļ nevarēja to patentēt. Tāpēc viņš vērsās pie audumu piegādātāja Levija Štrausa (Levi Strauss) un lūdza finansiālu palīdzību.

“Es nosūtu Jums kopumā 2 gb. Express, kā redzat, vienus zilus un vienus darinātus no buru audekla, kuru esmu no Jums iegādājies lielā daudzumā un pārvērtis tādās pašās biksēs kā paraugā. Noslēpums ir kniedēs, kuras iestrādāju kabatās. Pieprasījums pēc tām nu kļuvis tik liels, ka es nespēju to piepildīt. Par buru audekla biksēm es prasu 3 dolārus, bet par zilajām 2,50 dolārus. Kaimiņi sāk kļūt greizsirdīgi manu panākumu dēļ, tāpēc, ja vien es nenokārtošu patenta dokumentus, drīz vien visi darinās tādas bikses un nekādas peļņas nebūs. Tāpēc, kungs, es vēlos Jums izteikt piedāvājumu...” vēstulē Levijam Štrausam rakstīja Džeikobs Deiviss.