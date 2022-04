Ir skaidrs, ka gan ASV, gan Ķīna abas ir lielas un relatīvi diversificētas ekonomikas. Teorētiski ekonomisko attiecību saraušana ar Ķīnu ASV un Eiropu varētu skart mazāk un vājāk, nekā pieņemts līdz šim, taču no Ķīnas ekonomikas skatupunkta sankcijas nebūtu tik efektīvas, kādas tās ir pret Krieviju.

Pašlaik Eiropā aktīvi tiek spriests par to, vai aizliegt Krievijas gāzes importu. Ņemot vērā Eiropas politiķu pretestību, varētu padomāt, ka Krievijas gāzes atslēgšana kontinentu uzreiz ierautu milzīgā recesijā. Tomēr pētījumi liecina, ka sliktākā scenārija gadījumā Vācijas ekonomika (kas ir viena no ievainojamākajām attiecībā pret Krievijas gāzi) pilnīga Krievijas gāzes embargo gadījumā piedzīvotu līdz 2% no IKP lielu ekonomikas kritumu.