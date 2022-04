Ir ļoti grūti dzīvot tāpat kā iepriekš, priecāties un būt motivētam. Ir tāda kā vilšanās cilvēcē, kad neviena no organizācijām, kas tika radītas, lai nekad atkal to nepieļautu, nav spējušas izdarīt neko, lai kara šausmas neatkārtotos. Līdz ar to es šobrīd rodu prieku ikdienišķās lietās. Uzvāru meitai makaronus, sagaidu viņu no skolas. Šīs lietas man šobrīd liekas svarīgākas. Tajā es redzu vairāk jēgas.