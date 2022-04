Kaspars tāpat kā ikviens no mums bija pārliecināts, ka par karu lasīs tikai vēstures grāmatās, nevis mūsdienu ziņu portālos. Tāpat viņš nekad nebija iedomājies, ka varētu pienākt laiks, kad ikdiena paies, rūpējoties par tautu, kas zvērīgi cieš no okupantu nežēlības. Kaspars arī nebūtu ticējis, ja kāds teiktu, ka šis gads viņam iesāksies, nežēlojot savus spēkus, miegu un citus līdzekļus bēgļu labklājībai... Un tomēr viss notiek tā un nekā citādi. Piedāvājam sarunu ar vienu no biedrības "Tavi draugi" brīvprātīgajiem. - Kasparu Bērziņu.