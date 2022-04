Līdz 13. aprīlim Latvijā reģistrēti vairāk nekā 20 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju, un daļa no tiem Latvijā ieradušies arī ar saviem mājdzīvniekiem – kaķiem, suņiem, pat papagaiļiem un citiem mīluļiem, kuri paglābti no kara skartās valsts. Vai viņiem ar mājdzīvniekiem ir viegli atrast dzīvesvietu? Vai tas pašvaldībām arī sagādā zināmas problēmas? To portāls TVNET skaidro raksta turpinājumā.