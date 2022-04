O. Briedis: Tieši Pekinā šāda sajūta neradās. Nezinu, kāpēc tā. Bet to sajūtu noķēru jau mājās, kad atbraucām no Pekinas. Sapratu, ka piedalījāmies un nemaz nebija tik slikti. Es sajutu, ka paralimpiskās spēles ir kas lielāks par ierindas pasaules čempionātu, piemēram. Domāju, ka tas arī iespaidoja komandas rezultātu. Bijām labā formā, noskaņojums nepieciešamais. Bet tas spēļu lielums, spiediens no malas bija sajūtams. Agrāk es tam neticēju, kad to stāstīja citi. Pekinā bija tāda sajūta, ka tev skatās uz pirkstiem. Kad skatās uz pirkstiem, tad lietas nesanāk. Apkārt kameras, mikrofoni, uzmanība. Parādās uztraukums. Pēc katras spēles bērnības draugi, paziņas raksta ziņas, uzmundrina, atbalsta. Tas viss ir jūtams. Uzskatu, ka tas ietekmēja rezultātu. Bez emocijām to visu apdomājot tikai to var saprast.