Neskatoties uz to, ka daudzi militārie algotņi no t.s. “Vāgnera grupas” pēdējo mēnešu laikā tikuši izvesti no operācijām Sīrijā un Lībijā, lai pievienotos karam Ukrainā, Krievijas centieni palielināt savu ietekmi Āfrikā nav mitējušies. Turklāt rietumvalstu spēku pakāpeniskā atkāpšanās no operācijām terora plosītajā Mali padarījusi to par īpaši pievilcīgu mērķi. “Tā nav Krievijas ārpolitikas prioritāte, taču ir viena no daudzām oportūnistiskajām lietām, ko savu 20 valdīšanas gadu laikā Putins ir īstenojis”, Krievijas algotņu iesaisti Āfrikā komentējis bijušais ASV sūtnis Sahēlas reģionā.