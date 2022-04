Oļegs Znaroks pavisam noteikti ir viens no spilgtākajiem Latvijas hokeja pārstāvjiem. Pretrunīgi vērtēta persona. Rīgas "Dinamo" komandā viņš pavadīja deviņas sezonas, kādu brīdi bija arī viens no Latvijas izlases līderiem, izveidoja visai labu karjeru ārzemēs, bet pēc tam iekāpa trenera kurpēs. Vadījis gan Latvijas, gan arī Krievijas nacionālās komandas. Taču viņa ceļš līdz Rīgai bija garš un ērkšķains - Latvijas galvaspilsētā viņš izveidojās par vērā ņemamu hokejistu, taču savas karjeras pašā plaukumā viņa gaitas hokejā varēja aprauties... No bēdīgi slavenā Haritonova grupējuma.