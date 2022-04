Inflācijas līmenis, kas liecinātu par veselīgu ekonomikas attīstību, pēc ekspertu domām, ir apmēram 2% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Par hiperinflāciju vēl runāt nevaram, taču tas, ko piedzīvojam pēdējos mēnešos, ir tālu no veselīga līmeņa. Viena no nozarēm, kurā cenas dažādu iemeslu dēļ ir kāpušas īpaši strauji, ir būvniecība. Būvnieki jau zvana trauksmes zvanu, ka ir nepieciešama ātrāka reakcija uz augošajām izmaksām no valsts puses, lai nesekotu uzņēmumu maksātnespēju vilnis, savukārt vairāki publiskā sektora pasūtītāji jau ir informējuši, ka iecerēto projektu īstenošana varētu kavēties. Taču, kā rīkoties tiem pasūtītājiem, kas sākuši realizēt sapnīti par savu privātmāju, bet šobrīd saprot, ka sapņa īstenošanas cena ir krietni pieaugusi?