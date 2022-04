Lidmašīnas no salmiem un kūtsmēsliem, radio no zariem un atkritumiem, koka šautenes, altāris ar izbalējušu, peļu apgrauztu prinča Filipa II fotogrāfiju. Šie rituālie priekšmeti vajadzīgi, lai no gaisa sāktu krist dieva dāvanas. "Kargo" jeb "kravas kults" ir viena no dīvainākajām ticībām, kādu vien izdomājis cilvēks. Vēl trakāk - 20.gadsimtā.