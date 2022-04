Un pasaules politikas veidotājiem ir ļoti daudz jautājumu, par ko domāt – sākot jau ar strauji augošajām pārtikas cenām. Krievijas-Ukrainas karš nozīmē, ka divas valstis, kuras nodrošina 29% no pasaules graudu eksporta, nespēs piegādāt graudus tādā pašā apjomā kā iepriekš, līdz ar to graudu cenas ir kāpušas par 67%. Eksporta liegums no vairākiem ražotājiem arī veicina cenu kāpumu, un vēl viena problēma ir minerālmēslojuma trūkums, ko rada tā importa liegums no Krievijas un Baltkrievijas.