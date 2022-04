Putina mērķis esot izķert nacistus Ukrainā. Tā apgalvo Kremļa taure. Šim kara iemesla tic lielākā daļa krievu vēlētāju Krievijā un paļaujas, ka šādā veidā “viss ļaunums“ no Ukrainas tiks izsvēpēts. Proti – ar krievu ieročiem. Vai tas tā ir? Nē, nav. Ko nozīmē šī Kremļa pieķeršanās vārdam „nacists“ un kāpēc viņi tā dara?

Krievija ir sākusi karu pret Ukrainu it kā „nacisma dēļ“. Ja palūkojamies kritiski, tad redzam, ka Ukraina ir demokrātiska valsts, kas ievēlējusi savu prezidentu Volodimiru Zelenski atklātu, demokrātisku vēlēšanu procesā. Rezultātā pie varas nonācis ebreju izcelsmes politiķis, kas nekādā ziņā nevar būt nacists, jo Vācijas nacionālsociālisti šīs tautības cilvēkus masveidā iznīcināja un transportēja uz gāzes krāsnīm Osvencimā vai Birkenavā. Tātad šajā pozīcijā sagrūst Kremļa apgalvojumi, ka visa Ukraina ir nacistiska un to vada „naciķi“. Zelenskis nav „naciķis“, un ap viņu valdības līmenī nav nacionālsociālistu, kas aizstāvētu antisemītisku pozīciju. To apgalvo arī Odesas rabīni, kuriem šādi Kremļa apgalvojumi šķiet smieklīgi un nožēlojami. Vai tiešām šāda izdomāta, neesoša iemesla dēļ krievi drīkst iznīcināt 44 miljonus Ukrainas iedzīvotāju? Nē, nedrīkst.