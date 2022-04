Runājot par Krievijas propagandu, varas iestādes, speciālisti un sabiedrība pirmām kārtām pievērš uzmanību masu informācijas līdzekļiem. Un tas nav pārsteidzoši, jo mediji strādā ne tikai lielai, bet arī pieaugušo auditorijai. Galu galā tieši viņi dodas vēlēt, maksā nodokļus un ietekmē valsts politiku. Tāpēc Kremlim ir svarīgi izveidot lojālu pilsonisko sabiedrību, kas vienmēr atbalstīs režīmu. Propaganda ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šajā jautājumā. Tomēr tas nav viegls uzdevums. Pieaugušo ir grūti piespiest ticēt tam, kas viņam ir tāls, jo vērtības un uzskati veidojas bērnībā un pusaudža gados. Protams, Krievijas vadība šo problēmu apzinās, tāpēc, kā jebkurā autoritārā valstī, topošos “patriotus” audzina no skolas sola. Pirmajā no diviem rakstiem aplūkosim, ko bērniem māca Krievijā un kā mainījušies mācību materiāli gadu gaitā.