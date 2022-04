Sākot no 2022. gada 12. aprīļa, ir plānota sešu nedēļu ilga tiesas prāva, kurā filmu "Karību jūras pirāti", "Edvards Šķērrocis" un "Čārlijs un Šokolādes fabrika" zvaigzne, aktieris Džonijs Deps, apsūdz savu bijušo sievu, filmu "Akvamens" un "Trakais brauciens" aktrisi Amberu Hērdu, apmelošanā un neslavas celšanā. Pāra attiecības un laulība nebija ilga, taču tieši pēc šķiršanās tā iemantoja vislielāko preses uzmanību, pateicoties Hērdas izplatītajiem paziņojumiem, ka viņa cietusi no fiziskas un seksuālas vardarbības. Depa mērķis ir ne tikai pierādīt, ka tā nav taisnība un viņš bijušajai sievai neesot ne pirksta piedūris, bet arī atklāt, ka tieši Hērda kopdzīves laikā esot izpildījusies kā visīstākā varmāka gan emocionāli, gan fiziski.

Depa un Hērdas attiecību hronoloģija

2022. gada 19. aprīlī, atrodoties Virdžīnijas štata Fērfaksas pilsētas tiesas namā un sniedzot liecību par to, kā iepazinies ar Amberu Hērdu, Džonijs Deps atminas, ka kādā brīdī 2000. gadu sākumā viņš esot sēdējis kopā ar savu draugu, žurnālistu un autoru Hanteru S. Tompsonu un abi pārskatījuši viņa manuskriptus. Deps jau bija tēlojis kulta filmā "Bailes un naids Lasvegasā", kas ir Tompsona tāda paša nosaukuma grāmatas adaptācija, tāpēc abi vīri bija apņēmušies atrast līdzvērtīgi labu materiālu. Vienā no kastēm Džonijs esot uzdūries manuskriptam ar nosaukumu "Ruma dienasgrāmata", par kuru iepriekš bija dzirdējis, ka tas esot Tompsona sen pazudušais romāns. Džonijs Hanteram nolasīja pāris fragmentus no darba, un Tompsons esot izsaucies, ka tas būs īstais darbs jaunai filmai. Džonijs uzņēmās producenta lomu, un sākās finansējuma piesaiste, diemžēl pats Tompsons filmas uzņemšanu nesagaidīja, jo izdarīja pašnāvību, taču, tā kā Deps bija daudz runājis ar rakstnieku, kādu viņš redz šo darbu, tad bija pārliecināts, ka spēs no tā izveidot filmu. Viņš atsauca no pensijas režisoru Brūsu Robinsonu, kurš piekrita arī adaptēt romānu scenārijā. Robinsonam bija ļoti skaidrs priekšstats kādus viņš redz tēlus, un tieši Ambera Hērda, kura esot bijusi uz noklausīšanos jau piecas reizes, viņam šķitusi vizuāli visatbilstošākā Šonaultas lomai.