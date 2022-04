Eiropas Savienība ir spērusi lielu soli uz priekšu tehnoloģiju gigantu ierobežošanai. Jā, noteikti būs kāda pretestība no tā paša “Facebook” puses, taču neviens no lielajiem uzņēmumiem neriskēs ar aiziešanu no Eiropas tirgus, kas nodrošina vairāk nekā 45 miljonus aktīvo lietotāju ik dienas. Vai varam runāt par revolūciju internetā? Iespējams. Taču, vai šī revolūcija tik tiešām ļaus mazināt naida runas un vardarbības aicinājumu izplatību, rādīs laiks.