Līdz ar siltāka laika iestāšanos droši vien daudzi no mums pamana, ka pērnās vasaras drēbes kļuvušas mazliet par šauru. Sezonālas svara svārstības nav nekas neparasts, tomēr lietuviešu uztura speciāliste Dr. Sandrija Čapkauskiene uzsver, ka mūsu svars ir atkarīgs ne tik daudz tieši no gadalaika, kā no vairogdziedzera darbības, ko ietekmē tiklab gadalaiks, kā arī mūsu vecums. Kā liecina statistika, katrai otrajai sievietei ir vairogdziedzera darbības traucējumi, kas nosaka ķermeņa masas pieaugumu. Bet ir arī labā ziņa – atsakoties no dažiem pārtikas produktiem, svaru iespējams koriģēt.