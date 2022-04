Senā Rīga bija tipiska viduslaiku pilsēta ar saviem tikumiem un arī bargiem likumiem. Sodu izpildītājs pilsētā bija skaidri noteikts - tas ir Rīgas bende! "Patiesībā bende bija ļoti svarīga profesija, viņš bija diezgan varens, jo kā nekā viņa pakļautībā bija vairāki desmiti cilvēku," stāsta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja eksperte un gide Irēna Strēle. "Jā, tā bija nežēlīga profesija, bet ar to patiešām varēja arī glauni nopelnīt!" Uzzini, kā dzīvojis Rīgas bende!

Gribu būt bende!... Nē, tev par to ir jāpiedzimst vai tev vienkārši nepaveiksies

Lai gan bendes amats bija labi apmaksāts un mantojams, tomēr reizēm nevarēja atrast nevienu, kas to gribētu, un tad aicināja bendi no citas pilsētas vai darbs bija jāuzņemas audēju cunftei. Protams, šādi bendes nebija profesionāļi un nereti gadījās “brāķi”. Ir datēts kāds gadījums, kad vecais Rīgas bende nomiris un nav bijis neviena, kas varētu izpildīt nāvessodu. Tad audēju cunftes meistaram bijis jāaizstāj bende. ""Kalendāru nemieru" laikā (1584–1589) bija nolemts sodīt Polijas karaļa piekritējus – rātes sekretāru Tastiju un pilsētas vecāko Vellingu, nocērtot abiem galvu. Sodot Vellingu, bende trīs reizes cirta tam galvu, līdz beidzot bija spiests izvilkt dunci un ar to galvu nogriezt," šausminošo atgadījumu atstāsta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja gide Irēna Strēle.