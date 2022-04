Brīdī, kad mikroķirurgs Olafs Libermanis devās uz Ukrainu, lai palīdzētu karā cietušajiem, droši vien viņš nenojauta, ka apšaude, kurā viņš iekļūs, notiks tviterī. Par to, ka nepareizi uzrunājis savas kolēģes. Protams, karš ir traki, bet acīmredzot uzrunāt jebkuru sievieti vārdā, kas pilnīgi nesaistītam cilvēkam šķiet nepieņemams, tomēr ir trakāk.

Tīri ilustratīvi pāris no atbildēm, ko mikroķirurgs saņēma:

- Mamma nav iemācījusi puikām esot kā pieklājīgi runāt ar līdzvērtīgām sievietēm, jeb domā, ja esiet Ukrainā, tad drīkst noniecināt? Lūdzu neapkauno Latviju.

- Ļoti dumji. nodarboties ar sexual harassment un vēl par to tweetot.

- Es ceru, ka viņas jūs arī sauc par "džekiņu" vai "puiku" un jūs arī par to priecājaties.

- Visu cieņu jūsu darbam, bet sievietes par zaķiem drīkst saukt tikai, ja viņas ir zaķa kostīmā.

- Ja nesaka nē, tad tas automātiski nozīmē jā? Lūdzu, lūdzu sauc mani par zaķīti, lielais, foršais vīrieša kungs, jo tu esi priekšnieks un man tik ļoti patīk kad darba vietā sveši veči mani apčubina ar mīļvārdiņiem. Fuj.

- Apvainojas vai ne, ārstes saukt par "zaķiem" nekur nav adekvāti.

- Tapēc, ka viņām citas problēmas dzīve piespēlējusi, lai reağētu uz draudzīga ārsta uzrunām, jo radušas sttādāt un netērēt laiku muļķībām.

- Malacis puisīt.

- Jā, jo tur vēl vairāk padomijas kā Latvijā. You sexist pig.