Rīgas derbijs futbolā starp "Riga" un RFS komandām pēdējos gados kļuvis par vietējā sporta firmas zīmi. Spēles starp abām šīm komandām vienmēr ir spraigas, emocionālas un skatītājiem neliek vilties. Tieši tā bija arī šīs sezonas pirmajā Rīgas derbijā. Kā tas izskatījās no līdzjutēja pozīcijām?

Piekritīsiet, nav pārāk radoši, vai ne? Varbūt tas tāpēc, ka šīs komandas fanu pūlī ir vairāki pārstāvji, kas rūdīti tieši hokeja un basketbola līdzjušanā. Kas to lai zina.

Piemēram, kad kādā no epizodēm tika nogāzts RFS spēlētājs, bet tiesnesis nolēma nepiešķirt dzelteno kartīti, RFS fani uzreiz sāka skandēt "Are you blind?" un "Cik tev maksā?!"