Covid-19 pandēmijas radītās piegāžu ķēžu problēmas, energoresursu cenu pieaugums un šā gada 24.februārī Krievijas sāktais karš Ukrainā ir pamatīgi satricinājuši visas nozares, tostarp lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Krievija un Ukraina līdz šim bijušas lielākās graudu eksportētājas, un to produkciju lielos apmēros iepirkušas trūcīgās valstis. Attiecīgi ir izskanējušas bažas par pārtikas trūkumu un pieaugošo bada cietēju skaitu pasaulē. Lai kaut kā kompensētu divu graudu lielražotāju iztrūkumu, ir bijuši aicinājumi, piemēram, Eiropai šajā periodā atkāpties no īstenotā 'zaļā kursa', lai varētu apsēt maksimāli daudz platību. Taču pat pie šāda nosacījuma izpildes ar gribēšanu vien nepietiek, jo sēklas un minerālmēsli no gaisa gribētājiem nekrīt. Arī par tiem ir jāmaksā. Bet, pat ja naudas makā ir gana, vēl nav garantijas, ka produkts tirgū vispār ir pieejams.