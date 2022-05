Diemžēl daudzās ģimenēs anekdotes par sievu ar sāpošo galvu nebūt nav tikai tāds jociņš vien, bet skumja realitāte. Turklāt galva mēdz sāpēt ne tikai sievām, bet nereti arī vīriem. Šķiet, ka pārim, kuram intīmās attiecības sākumā bijušas biežas un pilnvērtīgas, kaut kas pēkšņi noticis un viens no abiem sazin kādēļ sācis vairīties no gultas lietām vai uztver to kā nogurdinošu "ģimenes pienākumu", raksta lietuviešu radiodīva Skaiva Jasevičūte.