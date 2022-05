Aprīļa beigās Piedņestrā dienas laikā notika virkne sprādzienu, ko vietējās varas iestādes nodēvēja par teroraktu. Prokremliskie mediji vēsta, ka uzbrucēji esot ieradušies no Ukrainas, kura vēlas konfliktā ievilkt neatzīto republiku. Šie notikumi notika uz augsta ranga Krievijas militārpersonas paziņojuma fona, kurš par vienu no operācijas mērķiem nosauca sauszemes koridora izveidi ar Piedņestru. TVNET mēģināja noskaidrot, kas tnotiek Piedņestrā un vai tur gaidāms jauns konflikts?

Kas notika?

25. aprīļa vakarā no granātmetējiem tika apšaudīta neatzītās republikas Valsts drošības ministrijas ēka Tiraspolē. Tā rezultātā tajā izcēlās ugunsgrēks, un sprādziena vilnis izsita stiklus apkārt esošajās mājās. Nākamajā dienā Majakas ciemā tika uzspridzināti divi torņi, kas raidīja Krievijas radio. Papildus tam Piedņestras Moldāvu Republikas (PMR) Drošības padome ziņoja par uzbrukumu militārajai vienībai netālu no Parkani ciema, taču par to sīkākas informācijas nav. Arī prokremliskā ziņu aģentūra “Interfax” vēstīja, ka iepriekšējā vakarā Aizsardzības ministrijas lidmašīnu flotes teritorijā notikuši divi sprādzieni.