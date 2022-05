Saprotams, ka tas, kas virza intensīvo mežu izciršanu, ir nauda, bizness. Veids, kā mežu vai citu zemju veidu īpašniekiem nopelnīt, ir pārdodot izejmateriālu. Bet, ja vienīgais veids, kā nopelnīt, ir pārdodot materiālu, tas nozīmē dabīgo resursu iznīcināšanu. Mēs sapratām, ka runa nav tikai par mežiem, bet par visu veidu zemēm, piemēram, pļavām, mitrājiem utt., un šī problēma nav tikai Igaunijā, bet visā pasaulē, ka tiek maksāts tikai par to, ka dabas resursi tiek iznīcināti, jo monetizēti tiek tikai izejmateriāli. Vārdu sakot, sapratām, ka mums ir jāsāk monetizēt ekosistēmas pakalpojumi, lai zemju īpašnieki tiktu atalgoti par to, ka mums tos nodrošina. Pirmais solis bija novērtēt CO2 piesaistes apmērus. Piemēram, meži piesaista CO2 un absorbē to augsnē.