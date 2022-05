Daudzos gadījumos sporta zvaigznes tiek uzskatītas par visvarenajiem, kas nebaidās ne no kā, bet patiesība ir skaudrāka. Atlēti cilvēki vien ir. Viņiem ir savas fobijas, nedrošība, nepārliecinātība utt. Sporta zvaigznes baidās no lidošanas, no statujām, un kādam, ieraugot suņa izkārnījumus, tek auksti sviedri…