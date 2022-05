Kara Ukrainā dēļ ir sarautas vairākas desmitgades veidotās tirdzniecības saites ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu, kas ļoti sāpīgi ir jūtams arī Latvijas ekonomikā. Krievija ir viens no Top-5 Latvijas tirdzniecības partneriem, jo pērn uz Krieviju tika eksportētas preces 1,2 miljardu eiro vērtībā, bet importētas - 1,8 miljardu eiro apjomā. No kaimiņvalsts tika ievesti energonesēji, metāli, koksne, rūpniecības un sadzīves ķīmija.

Ukrainas un Baltkrievijas daļa Latvijas tirdzniecības jomā izskatā ne tik nozīmīgs, taču arī tas mērāms simtos miljonu eiro. No Baltkrievijas tika importēta meža un koksnes rūpniecības produkcija, naftas produkti, naftas ķīmija, metāla izstrādājumi, būvmateriāli, tekstils, apavi un kosmētika. No Ukrainas importēti metāli un to izstrādājumi, pārtikas preces, tekstils, kosmētika. Tagad pret Krieviju un Baltkrieviju ir noteiktas sankcijas, bet Ukrainā ir karš, kā dēļ daudzas rūpnīcas ir slēgtas (vai nopostītas), līdz ar to ir problēmas ar loģistiku un preču izplatīšanu.