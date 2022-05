- No vienas puses, mēs esam pašpietiekami. Lielākā daļa vēja turbīnu, kas pašlaik darbojas Eiropā, ir arī būvētas šeit, uz vietas. Tomēr tajās nereti ir komponentes, kas ir importētas no ārvalstīm, it īpaši Ķīnas. Vēja ģeneratoru propelleru sastāvā ir stikla šķiedra, tāpat ir arī citas komponentes. Daļa no tām ir pieejama tepat Eiropā, bet daļu nākas importēt. Dažās vēja turbīnās ir arī magnēti, kas importēti no Ķīnas. Eiropas Savienībai ir jānodrošina tā, lai šīs komponentes, ko mēs importējam no ārpus Eiropas, tiktu ražotas Eiropas Savienībā, līdz ar to mēs būtu patiesi pašpietiekami.