Kamēr nav skaidrības ar īpašuma tiesībām, Lielstraupes pils turpina brukt. Lai novērstu avārijas situāciju, pilī jāiegulda vismaz 2 miljoni eiro - ilgāk gaidīt vairs nevar. Lai gan ir pagājuši vairāk nekā četri gadi, kopš pili atstāja Straupes narkoloģiskā klīnika, pils komplekss aizvien pieder Veselības ministrijai. Pašvaldība šos gadus pili ir glābusi no sabrukšanas, tomēr ar to ir par maz. Beidzot ledus ir sakustējies - ministrija izteikusi vēlmi pēc iespējas ātrāk īpašumu nodot Cēsu novada pašvaldībai. Lai to izdarītu, jāizstrādā speciāls likums, kas vēl jāpieņem Saeimā.